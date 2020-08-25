Парень узнал семейную тайну с помощью ДНК-теста и разрушил брак родителей

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как купила в подарок своему возлюбленному ДНК-тест. 23-летний парень предполагал, что может происходить из королевского рода. Однако результаты теста вскрыли семейную тайну и разрушили брак его родителей.

Результаты исследования показали, что у молодого человека есть 25-процентное генетическое совпадение с двумя людьми: один из них младше 20 лет, а другой — чуть старше этого возраста. Он решил связаться со своими предполагаемыми родственниками и узнал, что их отец учился в том же университете, что и его мать. Кроме того, оказалось, что он поразительно похож на того мужчину.

В итоге с помощью небольшого расследования он выяснил, что люди, чей генетический материал совпал с его, действительно были его родственниками, а их отец — его биологическим. Молодой человек узнал, что в молодости мать изменила мужу, человеку, которого он все это время считал отцом. В настоящее время родители парня разводятся.

Автор поста призналась, что чувствует себя виновной в произошедшем, однако в комментариях многие пользователи поддержали ее и призвали не корить себя за случившееся. «Это не твоя вина. Как будто бы это ты заставила его маму изменять! Они злятся на тебя, просто потому что им так проще», — написал пользователь с ником GaseousConcept. «Куда удобнее обвинять тебя, чем свою мать-шлюху», — добавил LostOrnament.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как сообщила решившей завести ребенка дочери неприятную правду о беременности и родах. Истории без прикрас испортили их отношения, после чего женщина засомневалась в правильности своего поступка. Однако в комментариях многие поддержали ее.