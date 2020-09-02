Девушка случайно раскрыла интимную тайну друга и заставила его краснеть

Пользовательница Reddit рассказала, как случайно раскрыла интимную тайну друга перед друзьями. Во время вечеринки она назвала одну из своих собак словом, которое он принял на свой счет. Парень покраснел, а затем обвинил свою девушку в том, что она рассказывает всем его секреты.

Девушка рассказала, что у нее дома живут четыре собаки. Однажды, когда к ней в гости пришли друзья, один из ее питомцев мило зевнул. Тогда она назвала пса глупым прозвищем, которое для него придумала, и которое на ее языке также означает «маленькая штучка» или «маленький пенис».

Затем девушка заметила, что непреднамеренно заставила одного из участников вечеринки испытать неловкость. Все засмеялись, кроме ее приятеля. «Когда я случайно взглянула на него, он был весь красный и молчал», — написала автор поста.

Парень решил, что это слово было сказано в его адрес. После этого он устроил скандал своей возлюбленной и обвинил ее в том, что она разболтала его интимный секрет, а также назвал не заслуживающей доверия.

Автор поста попыталась объяснить приятелю, что никто не смеялся над ним, однако он был слишком зол. Он уехал домой и уже несколько недель обижается и на свою возлюбленную, и на друзей: они продолжают жить вместе, но теперь спят отдельно.

В комментариях многие встали на сторону пользовательницы Reddit. «Ты просто позвала собаку по ее кличке, как ты могла догадаться, что он так отреагирует?» — написал bisexual_fool. Многие также отметили, что герой истории чересчур неуверен в себе, а некоторые посоветовали его возлюбленной считать его поведение «красным флагом».

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