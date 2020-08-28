Девушка вылечила жуткую экзему и показала фото до и после больницы

Пользовательница Twitter из Белоруссии с ником Амебка показала две фотографии своей руки и удивила других юзеров произошедшими изменениями. Первый снимок она сделала до обращения в больницу из-за экземы, а второй — после.

«Выглядит жутко, но я мечтала сделать такое до-после», — написала девушка. Она подчеркнула, что фотографии были сделаны с разницей в неделю. Пользовательница Twitter добавила, что ее «рука все еще носит скорее декоративный характер» и что она страдает от сильной боли в суставах из-за отсутствия подвижности.

Девушка также объяснила, что на первом снимке ее рука поражена микробной экземой со вторичной инфекцией. По ее словам, это хроническое заболевание, вылечить которое до конца невозможно и которое обостряется при стрессе. «Тут результат недели лежания в больничке под уколами, таблетками и мазями, которые я называть не буду, ибо самолечение — зло», — прокомментировала она второй снимок.

В комментариях многие поддержали девушку и пожелали ей сил в борьбе. Некоторые рассказали истории о своих заболеваниях, а также поделились фотографиями собственных дерматитов.

Ранее пользователь Reddit pooontangclan3, который в течение пяти лет не употреблял ни алкоголь, ни наркотики, опубликовал две фотографии и показал, как за это время изменилась его внешность. В комментариях к его посту многие поразились тем, насколько лучше он стал выглядеть.