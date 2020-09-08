Интернет и СМИ
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Россиян предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки
Принц Гарри и Меган Маркл вернули англичанам потраченные на коттедж деньги
Трамп обвинил Пентагон в желании воевать ради счастья оружейных компаний
Эксперт рассказал о лучшем для России развитии событий в деле Навального
Тюремная надзирательница занялась сексом с насильником и попала под арест
Китаю посулили тяжелые времена
Саакашвили согласился возглавить правительство Грузии
Певцова выписали из «коронавирусной» больницы без коронавируса
Названо количество пользователей устаревшей Windows XP
Российский препарат помог снизить смертность от коронавируса в пять раз
Новости партнеров

Мужчина узнал в отце возлюбленной своего любовника из прошлого

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Мужчина рассказал, как на семейной встрече узнал в отце возлюбленной своего любовника из прошлого, после чего прекратил отношения с девушкой. Пользователь Reddit с ником Christopher_Kaiba оказался бисексуалом, как и его несостоявшийся тесть. Пост с историей набрал более 30 тысяч лайков.

По словам автора, он впервые встретился с отцом возлюбленной пару лет назад. Он объяснил, что мужчина был на 25 лет старше него и что каждый из них знал, что это встреча на один раз с целью интимной близости.

23-летний пользователь был в отношениях с 20-летней девушкой около трех недель, когда во время свидания в парке она увидела своего отца. Дочь решила познакомить мужчин. «Мы замерли и смотрели друг на друга в полном ужасе, не зная что сказать. Мы неуверенно пожали руки, девушка списала все на нервозность ситуации», — описал он произошедшее.

Через некоторое время возлюбленная позвонила ему и попросила встретиться. На месте она гневно стала говорить кавалеру о недопустимости того, как он поступил с ней. Оказалось, что отец сообщил о бисексуальности и попросил ее расстаться с партнером.

По словам девушки, именно та единственная встреча доказала отцу, что он предпочитает отношения с мужчинами. Негодующая партнерша сказала, что теперь ее отец хочет быть с ее возлюбленным, и объявила о разрыве отношений. Автор заметил, что при этом ни она, ни ее отец никогда больше не связывались с ним, поэтому о дальнейшей судьбе семьи ему ничего не известно.

Ранее пользователь Reddit рассказал, как впервые встретился со своей дочерью. Она нашла его после 16 лет разлуки, но отец отверг желавшую общаться с ним девушку. Его поступок вызвал гнев комментаторов в сети.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Студентка пожаловалась на шутившего об оргиях учителя и запустила расследование
Любителям онлайн-знакомств дали рекомендации по правильному флирту
Девушки перечислили самые жуткие предложения от мужчин
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:07 5 сентября

«Они убивают индустрию»

За что крупные компании со всего мира объявили войну Apple?
20:52 6 сентября

Стало известно о реакции Петросяна на срыв концерта

00:06Сегодня

Государственный поисковик «Спутник» закрыли

22:30 7 сентября

В Comment Out ответили на уход рекламодателей

Интернет и СМИ00:0123 августа

Миллионы из воздуха

Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть
20:18 7 сентября

«Лысый из Brazzers» поздравил трудящихся двусмысленным роликом

18:40 7 сентября

Собчак разоблачила секс в кино

17:30 7 сентября

Автор монолога «Ублюдок, мать твою» озвучил «разговор Варшавы и Берлина»

Интернет и СМИ00:0430 августа

«Предохраняться? А зачем?»

Рожать в школе, сражаться за парней и терпеть насилие — чему на самом деле учит шоу «Беременна в 16»
16:50 7 сентября

Девушка покивала на камеру и стала суперзвездой

15:57 7 сентября

Бренды начали отказываться от рекламы в Comment Out из-за шуток про Белоруссию

14:32 7 сентября

Доктор Мясников обратился к жене Навального

Россия
Приближенных к опальному отцу Сергию священников лишили сана
«И красавица столица не Москва — Сталинодар!»
Советские вожди переименовали десятки городов по своей прихоти. Что из этого вышло?
Смертельная гонка свадебного кортежа на Кавказе попала на видео
Вениамин КондратьевГубернаторский максимум
Что за пять лет Вениамин Кондратьев сделал на Кубани
Путин раскритиковал ситуацию с мусором в российском регионе
«Думали, так просто уедете? Теперь вы будете трупами»
Ужас боев чеченской войны глазами русского солдата. Он до сих пор боится за свою жизнь
В России обнаружили скрывающие смертность от COVID-19 больницы
Все материалы
Мир
Эксперт рассказал о лучшем для России развитии событий в деле Навального
Германия засекретила анализы Навального
«В интересах Москвы найти того, кто использует яды»
Немцы утверждают, что нашли у Навального следы «Новичка». Как это изменит отношения России и Запада?
В Евросоюзе пригрозили Лукашенко в связи с исчезновением Колесниковой
Александр ВучичРоссия едва не поссорилась с Сербией из-за поста Захаровой
Она сравнила сербского президента с арестованным на допросе и предложила сменить позу
Все материалы
Бывший СССР
Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова покинула Белоруссию
Потеряли берега
30 лет назад Приднестровье отделилось от Молдавии. Как начиналась война, о которой все забыли?
Порошенко отреагировал на введенные Россией санкции против него
Лукашенко и Мишустин обсудили цены на нефть и Навального
Белорусский президент рассказал о протестах и вмешательстве Запада в дела России и Белоруссии
В Белоруссии арестовали руководителей фирмы бизнесмена из фильма Дудя
Никол ПашинянВ полной боеготовности
Как руководство Армении отвлекает население от экономических проблем
На студенческой акции в Минске начались задержания
Все материалы
Экономика
В России оценили будущее «Северного потока-2»
Россиянам предрекли подорожание воды
Обходной путь
Путин лично открыл главную дорогу Крыма. Почему она изменит жизнь всего полуострова?
Главную российскую кубышку распечатают ради бюджета
Синий богатырь
Стаханов разогнал экономику СССР и стал любимцем Сталина. За что его ненавидели простые люди?
Россия поставила Белоруссии срок возвращения долга за газ
«Вдохнуть новую жизнь»
Кто и зачем переделывает старые и ненужные заводы и фабрики
Все материалы
Силовые структуры
Умер ставший вором в законе из-за замены колеса авторитет Солома
«Все скоро умрут — стесняться нечего»
Дети советских богачей угнали самолет ради побега из СССР. Что толкнуло их на убийство пассажиров?
Прокуратура Германии завела дело на российского вора в законе Степу Мурманского
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ изъяла 100 тонн контрабандных сигарет из ОАЭ
«Страшный русский яд»
Создатель «Новичка» — о Навальном, работе на военных в СССР и химическом оружии
Адвокат Ефремова объяснил свою тактику защиты на суде
Все материалы
Наука и техника
Тухлые «консервы» Гитлера
Как начиналась Вторая Мировая война: уникальные снимки немецких захватчиков
Один из концептов B-21 RaiderЛетающая смерть
США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Проклятье строителей коммунизма
Почему многоэтажки стали национальным бедствием России и что с ними делать
Кровавые земли
Как Украина переживала геноцид, пока Красная армия сражалась с Гитлером: редкие кадры Второй мировой
Все материалы
Спорт
Назван стартовый состав сборной России на матч с Венгрией
Екатерина Александровская «Она была готова на все»
Самоубийство фигуристки-чемпионки из России потрясло мир спорта. Почему никто не смог ей помочь?
Туктамышева поделилась планами на четверные прыжки
Славен Билич«Стремимся задержаться в АПЛ подольше»
Бывший тренер «Локо», путь в элиту и ожидания от нового сезона — все о новичке лиги «Вест Бромвиче»
Моуринью прогулялся по крыше стадиона «Тоттенхэма»
16 лет спустя
Истории легендарных футболистов, тренеров и болельщиков новичка АПЛ — «Лидса»
Массовая драка с участием болельщиков «Спартака» в Брянске попала на видео
Все материалы
Культура
Директор Певцова рассказал о самочувствии госпитализированного актера
Песенки для выживших
Шура без зубов, смерть «Иванушки» и рождение MTV: кто развлекал Россию в год страшного кризиса
Фильму «Мулан» объявили бойкот из-за поддержавшей полицию актрисы
«Люди смогут любить»
Как советские женщины пытались добиться свободы в сексе и жизни
Умер актер из фильмов «Легенда о Коловрате» и «Союз спасения»
«Шура настоял, чтобы в клипе сняли настоящих трансвеститов»
 
Оззи Осборн рассказал о попытке убить жену после употребления наркотиков
Все материалы
Интернет и СМИ
Девушка покивала на камеру и стала суперзвездой
Бренды начали отказываться от рекламы в Comment Out из-за шуток про Белоруссию
«Они убивают индустрию»
За что крупные компании со всего мира объявили войну Apple?
Доктор Мясников обратился к жене Навального
Миллионы из воздуха
Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть
Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
«Предохраняться? А зачем?»
Рожать в школе, сражаться за парней и терпеть насилие — чему на самом деле учит шоу «Беременна в 16»
Все материалы
Ценности
Жена Бибера снялась в бикини во время отдыха на яхте с мужем
Раскрыты подробности переплавки принцем Гарри обручального кольца ради жены
Золотой эмир
Как самый молодой монарх в мире скупает самолеты, модные дома и дворцы
Джиджи Хадид описала свои необычные пристрастия в еде во время беременности
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Близкие застыдили невесту за свадебное платье из дешевого магазина
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
Все материалы
Путешествия
В Сочи пропала группа туристов с восемью детьми
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
Россиянка сравнила Крым с Абхазией и назвала лучшее место для отдыха
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
В Турции сообщили о зараженных коронавирусом туристах из России
Самолет с российским сенатором экстренно сел после смерти пассажирки
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Все материалы
Из жизни
Придавленный деревом учитель четыре дня питался насекомыми в ожидании спасения
Неизвестные раскрасили пса под тигра и возмутили зоозащитников
Марджори ДжексонБогатства безумной вдовы
Таинственная миллионерша до своей смерти прятала деньги в доме. Никто не может их найти уже 40 лет
Жившему в маленьком вольере «самому грустному слону» нашли новый дом
«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»
История россиянки о жизни в Италии
Проигравшие участницы конкурса красоты устроили скандал и забрали деньги
«Я позволял себе шалость»
Детский дом, работа в цирке и дружба с гангстерами: история легендарного поддельщика картин
Все материалы
В России началось производство обновлённого Kia Rio
Посмотрите на закрытую фабрику фирмы Bristol с заброшенными спорткарами
В помещениях обанкротившегося завода Bristol находятся недособранные машины, исторические спорткары
Россия оказалась не готова к эксплуатации электромобилей
Посмотрите на ралли суперкаров на улицах Москвы
Полсотни суперкаров приняли участие в заезде Luxury Road Casa Ricca Expo
Производство нового Nissan Qashqai отложили из-за коронавируса
Тест четырех Mercedes-AMG на автодроме Moscow Raceway
Участвуем в AMG Performance Tour и ездим по треку на самых быстрых Mercedes-Benz
BMW выпустит девять новых электрокаров
Все материалы
Дом
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Капитальное вложение
Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
Минздрав назвал ее безопасной и эффективной. Одной из первых прививку сделала дочь президента
Все материалы