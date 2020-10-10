Молодожены надели на свадьбу камуфляж и ужаснули пользователей сети

Жених и невеста оделись на собственную свадьбу в камуфляж: они подобрали костюм и платье одной расцветки. Пользователь Reddit выложил фото счастливой пары, которое ужаснуло фолловеров сабреддита weddingshaming.

Кроме того, что пара оделась на церемонию в охотничий камуфляж, они подобрали к наряду яркие аксессуары: радужный букет невесты и ярко-розовый галстук жениха. При этом девушка покрасила волосы в радужную расцветку.

«Камуфляж и радуга?.. Они хотят, чтобы их видели, или нет?» — пошутил один из пользователей сети. Другие же просто раскритиковали наряды пары, отметив, что они подобраны «в ущерб зрению».

Ранее сообщалось, что невеста из Канады получила на свадьбу сладкий подарок и обиделась на гостью из-за того, что та потратила на него слишком мало денег. Девушка написала ей гневное письмо, где подчеркнула, что на свадьбе принято дарить деньги, а одна порция еды на банкете стоила больше, чем весь презент.