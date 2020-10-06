Невеста показала свадебное платье и прослыла «общипанной курицей»

Невеста выбрала для свадьбы чересчур откровенный наряд, в результате чего подверглась критике в сети и прослыла «общипанной курицей». На публикацию в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами») обратили внимание журналисты Daily Star.

Так, анонимный пользователь опубликовал фото виновницы торжества в двух подвенечных платьях по фигуре. Первый наряд был выполнен из полупрозрачного материала и украшен кружевом и перьями в области груди, талии, живота и бедер. Описанными деталями также был оформлен подол юбки. Второе платье тоже было сделано из просвечивающей тело ткани, а также оформлено глубоким вырезом в области декольте и пышной юбкой. «Почем нам хочется быть голыми в день свадьбы? Так еще и в перьях?» — подписал фотографии автор поста.

Пользователи сети обругали оба наряда и невесту в комментариях. «Наряд безупречно подчеркивает ее фигуру, что является редкостью, но я совсем не понимаю, почему кто-то хочет оголяться перед всеми бабушками и дедушками», «"Я хочу выглядеть как общипанная курица. Итак, добавьте перья, но не слишком много". Не могу представить иного диалога во время создания этого платья», «Послушайте, я бы тоже хотела похвастаться своим потрясающим телом, но как по мне, свадьба — не самое подходящее для этого место, даже если это ваш праздник», — высказывались они.

Ранее в октябре невесту пристыдили за просвечивающее грудь свадебное платье. На размещенном в соцсетях снимке девушка позирует в подвенечном наряде бежевого цвета с глубоким декольте и кружевной отделкой. При этом платье выполнено из полупрозрачной ткани.