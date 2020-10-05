Невесту пристыдили за просвечивающее грудь свадебное платье

Невеста выбрала для свадьбы чересчур откровенный наряд, в результате чего подверглась критике в сети. На соответствующую дискуссию в Facebook обратили внимание журналисты The Sun.

Так, на размещенном в соцсетях снимке девушка позирует в подвенечном платье бежевого цвета с глубоким декольте и кружевной отделкой. При этом наряд выполнен из полупрозрачной ткани, через которую просвечивается ее грудь.

Как сообщает издание, в комментариях некоторые юзеры сочли наряд «потрясающим», однако большинство людей пристыдили невесту за прозрачный корсет. «Это великолепно, но я бы обеспокоилась тем, что моя семья увидит мои прелести», «Я... я вижу соски невесты?», «Хорошо, карманы прозрачные, но и область груди — тоже!», «Это слишком», — высказывались они.

В сентябре близкие пристыдили невесту за свадебное платье из дешевого магазина. Девушка рассказала о том, что не хотела тратить крупную сумму на подвенечный наряд, и в результате купила «платье мечты» в масс-маркетовом магазине H&M. Несмотря на критику родственников и друзей, пользователи сети выразили восхищение по поводу выбранного наряда.