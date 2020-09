Подруги едва не перессорились из-за платья невесты на свадьбу

Свадебный наряд едва не стал причиной ссоры между подругами во время примерки. На соответствующую дискуссию, произошедшую в эфире телепередачи Say Yes To The Dress («Скажи платью да») на канале TLC, обратили внимание журналисты Daily Mail.

Описывая платье своей мечты, героиня Лиза (Lisa) сказала, что хочет найти уникальный наряд, чтобы отличаться от всех. Она отправилась в бутик на примерку в компании матери Энн (Ann), приятельницы Натали (Natalie), а также подружки невесты по имени Лия (Leah), которая, в отличие от остальных заявила о желании видеть виновницу торжества в чем-то «более привлекательном».

Так, сперва невеста вышла к близким в пышном белом платье без рукавов, с сердцеобразным вырезом в области декольте и фатой на голове. «Я бы предпочла что-нибудь посложнее. Это бы подчеркнуло ее фигуру и придало бы ей изысканный вид», — высказалась Лия. Кроме того, Энн также сочла платье не совсем подходящим и назвала его «недостаточно пышным», при том, что сама героиня выпуска сочла наряд «потрясающим».

Затем Лиза примерила второй наряд, который был выполнен из блестящей ткани молочного цвета. Перед тем как выйти к семье и друзьям, девушка предположила, что Лие это платье совсем не понравится. В результате мать героини оценила наряд и похвалила внешний вид дочери, а подружка невесты вновь выразила негативное отношение к платью.

«Лия должна помнить, что это мое платье, а не ее», — высказалась участница телешоу, которая отправилась примерять третий наряд. Героиня окрестила его «платьем принцессы»: оно было выполнено из блестящего материала, а также имело «русалочий» шлейф. «Когда я увидела платье на вешалке, оно меня не очень привлекло, но когда я его примерила, оно оказалось просто волшебным», — отметила будущая невеста.

Финальный выход был одобрен всеми, кто присутствовал на примерке, в частности Лией, которая признала, что платье подходит Лизе.

Ранее в сентябре мать запретила дочери толстеть из-за свадебного платья и прослыла жестокой. Англичанка по имени Джемма (Gemma) стала участницей британского шоу. Во время примерки она появилась перед родными в прямом белом платье без рукавов и с открытой спиной, однако мать девушки раскритиковала наряд из-за облегающего силуэта.