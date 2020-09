Мать запретила дочери толстеть из-за свадебного платья и прослыла жестокой

Мать запретила своей дочери толстеть перед свадьбой из-за платья и прослыла жестокой в сети. На соответствующую дискуссию, произошедшую в эфире телепередачи Say Yes To The Dress («Скажи платью да») на канале TLC, обратили внимание журналисты Daily Mail.

Англичанка по имени Джемма (Gemma) стала участницей британского шоу, где стилист помогает будущим невестам выбрать идеальный образ для свадебной церемонии. Во время примерки она появилась перед родными в прямом белом платье без рукавов и с открытой спиной.

Мать невесты Сью (Sue) раскритиковала наряд из-за того, что он чересчур облегал тело женщины и подчеркивал ее выпирающие тазовые кости. Кроме того, она отметила, что Джемме нельзя поправляться «ни на килограмм», чтобы платье сидело на ней так же, как сейчас.

Пользователи сети обругали Сью и прозвали ее жестокой. «Ты выглядишь прекрасно и можешь надеть любое платье, которое подчеркивает твою фигуру. Остальные просто завидуют», «Ее мать выглядит ужасно! Перед тем как давать негативные комментарии дочери, ей следует самой сходить к парикмахеру», «Какая жестокая женщина», «Может быть, она и права, но не все свои мысли следует выражать так грубо, особенно, когда твоя дочь выбирает свадебное платье», — комментировали они.

В мае сообщалось, что девушку подвергли критике в сети за желание выйти замуж в слишком вульгарном образе. Дженни (Jenny) выбрала пышное платье без рукавов и с глубоким декольте. Невеста призналась, что это — наряд мечты. Однако ее сестра высказалась негативно по поводу платья, подчеркнув, что чересчур затянутый корсет слишком сильно обнажает грудь невесты.