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12:09, 4 мая 2024Наука и техника

Ученые выявили связь между газовыми плитами и ранней смертью

Science Advances: газовые плиты приводят к астме у детей и ранней смерти

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Использование газовых плит приводит к развитию астмы у детей, а также ранней смерти. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

По данным журнала, вдыхание загрязняющих веществ от газовых плит могло стать причиной 200 тысяч текущих случаев детской астмы (25 процентов из них возникли из-за NO2), а также привести к 19 тысячам смертей среди взрослых ежегодно.

«Я не ожидал, что концентрация загрязняющих веществ в спальнях нарушит стандарты безопасности в течение часа после использования газовой плиты и сохранится там в течение нескольких часов после выключения плиты», — заявил один из авторов исследования профессор Школы устойчивого развития Doerr Стэнфордского университета Роб Джексон.

Ранее ученые из Стэнфордского университета измерили выбросы парникового газа от плит в 53 калифорнийских домах. Полученные результаты показали, что выбросы метана от этого вида техники в США ежегодно приносят столько же вреда экологии, сколько выхлопы от 500 тысяч машин.

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      Олег Давыдов
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