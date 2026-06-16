Москвичка пострадала при атаке украинских БПЛА в российском регионе

Губернатор Евраев: Жительница Москвы пострадала при атаке БПЛА в Ярославской области

Жительница Москвы пострадала при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

Он пояснил, что все произошло в Некоузском округе. Москвичку госпитализировали, женщине начали оказывать всю необходимую помощь.

Евраев предупредил жителей Ярославской области, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. Он призвал в случае обнаружения подобных предметов держаться на безопасном расстоянии и информировать экстренные службы.

«Совместная работа подразделений Министерства обороны, министерства региональной безопасности и силовых ведомств продолжается», — указал Евраев.

Ранее стало известно, что шесть человек пострадали в результате ночной атаки украинских БПЛА в Московской области.