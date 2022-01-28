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Назван опасный для человечества предмет в доме

Ученые Стэнфордского университета: газовые плиты выбрасывают опасное количество метана

Фото: KWON JUNHO / Unsplash

Газовые плиты из-за выбросов метана представляют для планеты и здоровья человечества большую опасность, чем предполагалось. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета.

Американские эксперты измерили выбросы парникового газа от плит в 53 калифорнийских домах. Полученные результаты показали, что выбросы метана от этого вида техники в США ежегодно приносят столько же вреда экологии, сколько выхлопы от 500 тысяч машин. Ученые узнали, что плиты выделяют метан не только во время работы, но и в выключенном состоянии. Количество выбросов опасного вещества от подобных предметов в домах оказалось гораздо больше, чем ранее предполагало Агентство по охране окружающей среды (EPA).

Газовые плиты также назвали опасными из-за значительного количества выбросов диоксида азота — загрязнителя, который провоцирует астму и другие респираторные заболевания. Согласно докладу, за несколько минут работы на кухне без вентиляции одна плита может превысить лимит выбросов этого вещества, установленный EPA в 2018 году для территории на открытом воздухе.

Вместе с другими учеными и экоактивистами авторы исследования призывают жителей планеты сменить газовые плиты на электрические или другую безопасную технику. Однако в США до сих пор около 40 миллионов семей готовят с помощью природного газа.

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Эксперт по энергетической политике юридической фирмы Bracewell Фрэнк Майзано усомнился в надежности приведенных экспертами из Стэнфордского университета данных. По его словам, ученые проводили эксперимент в покрытых пластиком кухнях, что значительно отдалило их показатели от реальных.

«Жаль, что мы так активно продвигаем завязанную на электрификации политическую повестку вместо того, чтобы исследовать более важные проблемы качества воздуха в домах», — отметил Майзано. Однако авторы настаивают на достоверности информации из своего доклада, который прошел коллегиальный обзор.

В январе ученые назвали неожиданную опасность другой бытовой техники — сушильных машин. Выяснилось, что именно они являются главным источником загрязнения воздуха в доме. По подсчетам, одна сушильная машина выбрасывает около 120 миллионов микроволокон пластика в год.

Нина Ташевская
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