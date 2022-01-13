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Названа неожиданная опасность сушильных машин

SKLMP: сушильные машины являются главным источником опасного загрязнения воздуха

Фото: Shutterstock

Сушильные машины названы самым опасным источником загрязнения воздуха среди домашней техники. К такому выводу пришел директор Центральной лаборатории загрязнения морской среды (SKLMP) и департамента химии в Городском университете Гонконга Кеннет Люнг. Он определил, что при работе машины загрязняют атмосферу микроволокнами пластика.

Одна сушильная машина выбрасывает около 120 миллионов микроволокон пластика в год. Чтобы точно узнать масштаб вреда, Люнг и его коллеги отдельно прогнали через 15-минутный цикл сушки два вида ткани — синтетический полиэстер и натуральный хлопок. Вред первого был очевиден, однако со вторым дела обстоят лучше — несмотря на то, что хлопок выбрасывает микроволокна, они не состоят из пластика, а значит в дальнейшем смогут разложиться.

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Люнг посчитал неожиданные результаты исследования большим шагом на пути к уменьшению вредных выбросов, являющихся большой опасностью для здоровья людей и окружающей среды. «После обнаружения главного источника загрязнения мы сможем начать контролировать его с помощью простых методов», — пояснил профессор.

Люнг предложил решить проблему с помощью 3D-принтера — вместе с другими учеными он создал простые фильтры, предотвращающие попадание пластика из стиральных машин в окружающую среду. На данный момент ведется работа над аналогичным механизмом для сушильных машин. При этом исследователи предупреждают: фильтры не смогут полностью обезвредить синтетические материалы. Чтобы прекратить наносить вред экологии, производителям одежды придется изменить свою политику подбора тканей.

Микроволокна являются распространенной группой микропластика — это кусочки пластика, размер которых не превышает пять миллиметров. Из них состоят синтетические ткани, такие как полиэстер — один из самых распространенных материалов для одежды ввиду своей прочности и невысокой стоимости. Во время производства, стирки и сушки полиэстер выбрасывает в воздух огромные количества микроволокон пластика. Они приносят значительный вред здоровью человека, попадая в организм через еду, воду и дыхательные пути.

Загрязнение окружающей среды, в том числе пластиком, продолжает приближать планету к катастрофе. Ранее климатолог описал последствия изменения климата, которые ожидают людей в ближайшие 100 лет — треть населения планеты может быть вынуждена переселиться в другие места.

Нина Ташевская
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