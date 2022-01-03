Климатолог описал последствия изменения климата в ближайшие 100 лет

Через 100 лет треть населения планеты может быть вынуждена переселиться в другие места и стать климатическими беженцами, считает директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что многие виды животных окажутся в тяжелом положении, потому человечеству придется продумывать специальные адаптационные программы.

Климатолог отметил, что 100 лет — очень большая дистанция, но определенные тренды развития мира уже намечаются. Чтобы реализовать более оптимистичный сценарий, человечеству необходимо остановить глобальное потепление на уровне 2,5 градуса с медленным увеличением до трех считает Алексей Кокорин. Это все равно сулит определенные перемены, но не такие критичные.

Климатические беженцы будущего

«При оптимистичном сценарии климат останется прежним на большей части планеты. Тем не менее, регулярно будут возникать такие малоприятные явления, как рекордная жара, смерчи, торнадо, метели, штормы. То есть, мы будем жить в таком же климате, но более неравномерном, чем 100 лет назад или даже сейчас. Какие-то местности людям придется покинуть: из-за дефицита пресной воды вести сельское хозяйство и жить там будет невозможно. Полагаю, в таком случае порядка 10 процентов жителей Земли станут климатическими мигрантами», — подсчитал Кокорин.

10% жителей Земли станут климатическими мигрантами из-за засухи

Неизбежно повысится уровень мирового океана, в некоторых регионах на полтора метра. По словам климатолога, в таких странах, как, например, Индонезия, Бангладеш, в Юго-Восточной Азии строить дамбы будет бессмысленно, что вынудит людей переселиться.

Некоторые островные государства и вовсе исчезнут, их просто зальет водой, защитить их будет невозможно. Алексей Кокорин директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы

«Наши приморские города ждет небольшое повышение, сантиметров на 50-70, с этим еще можно будет справиться. Климат, тем не менее, окажется менее благоприятным, чем сейчас. Юг России ждут волны жары, на широте Москвы, полагаю, это будет 30 с небольшим градусов тепла. И это самые оптимистичный сценарий», — подчеркнул климатолог.

Если человечеству не удастся остановить глобальное потепление, климат изменится в 10 раз в сравнении с настоящим временем, уверен Кокорин. А беженцами станут не 10 процентов, а уже треть населения планеты.

«В тяжелом положении окажутся и определенные виды животных, особенно арктические виды. Не говорю о том, что кто-то из них обязательно вымрет, все они могут приспособиться даже к худшему варианту. Тем не менее, их численность станет меньше, а приспособление окажется болезненным и непростым. Необходимо будет разрабатывать специальные адаптационные программы», — заключил климатолог.