В Кремле сделали предложение Зеленскому

Песков: Зеленский может приехать в Москву, если будет готов к серьезным переговорам

Украинский лидер Владимир Зеленский может приехать в Москву в любое время, когда будет готов провести серьезные переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно — собственно, киевскому режиму прекрасно известно о чем, — то он всегда может приехать в Москву, где его примут», — ответил Песков журналистам.

Пресс-секретарь также сообщил, что президент России Владимир Путин не получал приглашения на саммит G7 («Большая семерка»).

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что приглашение Путина Зеленским на переговоры показывает, что глава Украины занят мегафонной дипломатией. Он отметил, что открытое письмо Зеленского к Путину также было выдержано в хамском стиле.