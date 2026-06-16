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15:40, 16 июня 2026Моя страна

Россияне разрыли огромную воронку в поисках советского МиГ-3

Поисковики нашли советский истребитель МиГ-3 под Новгородом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: страница «Скиф»-«Сокол» Поисковые отряды» во Вконтакте

Недалеко от Новгорода поисковики поехали в лес и разрыли огромную воронку в поисках советского истребителя МиГ-3. На странице во «ВКонтакте» члены поисковых отрядов «Скиф» и «Сокол» заявили, что их усилия оказались оправданы — самолет удалось найти.

Россияне указали, что это была уже не разведка, а полноценный выезд команды для раскопок. В итоге из земли специалисты достали «полтонны искореженного металла», оставшегося от МиГ-3. В воронке остались двигатель и бронеспинка пилота.

В то же время самого летчика ни в кабине, ни рядом отыскать не смогли. «Но история не окончена. Есть несколько противоречивых данных и легенд местных жителей», — заявили поисковики. Уточняется, что изначально о самолете бойцам отряда сообщил краевед Анатолий Григорьев.

Исследователи будут искать в архивах данные об истребителе. Также далее они попытаются восстановить судьбу его экипажа.

Ранее поисковики из отряда «Березка» восстановили последний полет советского Ил-2 и нашли его экипаж в лесах Новгородской области. Незадолго до этого специалистам также попалась американская «аэрокобра» — истребитель Bell P-39.

Новгородская область известна тем, что в годы Великой Отечественной войны там шли ожесточенные бои. На фоне этого и сейчас там проходят экспедиции поисковиков, которые находят солдат. В частности, недавно бойцы отряда «Пирамида» смогли по записке из солдатского медальона отыскать дочь красноармейца Ивана Сизова, павшего в сражении за город Холм.

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