15:15, 28 апреля 2026

Американскую «аэрокобру» нашли в России

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Американский истребитель Bell P-39 Airacobra («Аэрокобра») нашли в Олонецком районе Карелии после наводки местного жителя. Поисковики об этом сообщили во «ВКонтакте».

По словам специалистов, от боевой машины времен Второй мировой войны осталось лишь несколько частей. Все остальные фрагменты за много лет растащили мародеры и охотники за металлом. При этом членам поискового отряда все равно удалось узнать модель самолета.

Американские «аэрокобры» отличались необычной для своего времени компоновкой: двигатель располагался сзади кабины пилота и был связан с винтом длинным валом. Боевые машины летали со скоростью до 585 километров в час и преодолевали с легкостью расстояния в более чем 900 километров.

На самолетах Bell P-39 Airacobra, переданных Советскому Союзу в рамках ленд-лиза, летали такие асы, как Павел Камозин, братья Дмитрий и Борис Глинки. Свои подвиги на этих машинах совершили и Александр Покрышкин, и Григорий Речкалов.

Ранее разбившийся в начале войны бомбардировщик СССР нашли в полях Приморья — это оказался ДБ-3. Также поисковики под Ржевом извлекли из земли Пе-2. Тогда же они увидели его уникальные «слезы самолета» из 1942 года.

