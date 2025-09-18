Поисковики подняли Пе-2 и увидели его уникальные «слезы» из 1942 года

Поисковики нашли под Ржевом обломки советского бомбардировщика Пе-2, сбитого в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили специалисты НИ ВПЦ «Подвиг» во «ВКонтакте».

Археологи достали из земли обломки Пе-2, сгоревший парашют и останки экипажа с их личными вещами. «Самолет упал почти вертикально с большой высоты», — указано в сообщении. Поисковики отметили, что двигатели и винты бомбардировщика доставали из ямы, раскопанной на 5-6 метров в глубину.

Уникальным явлением стали и «слезы самолета», как сказал один из поисковиков. Уточняется, что это плавленый алюминий, фрагменты которого были похожи на капли с тонкими хвостиками. «В яме стоял стойкий запах бензина и масла из далекого 1942 года», — заявили специалисты.

Уже есть рабочая версия по именам экипажа и обстоятельствам их последнего боя. В то же время специалисты продолжают архивные изыскания для подтверждения данных.

Ранее американский истребитель P-63, сбитый в годы войны, подняли со дна Витаминного озера на Камчатке. Помимо этого, под Новгородом специалисты достали из болота американский самолет Р-40 Kittihawk. Такие самолеты поставляли в Советский Союз в рамках ленд-лиза.

Также недалеко от Липецка был найден легендарный самолет времен Великой Отечественной войны — Ил-2. Поисковики провели раскопки около села Зыбинка вблизи Ельца. А в нераспаханный полях под Орлом специалисты отыскали место падения советского Як-7Б.