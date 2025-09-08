Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 8 сентября 2025Россия

Американский истребитель подняли со дна озера в России

На Камчатке американский истребитель P-63 подняли со дна озера Витаминное
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Регнум»

На Камчатке американский истребитель подняли со дна озера. Видеозапись опубликовало издание «Регнум» в Telegram.

На кадрах видно, как вертолет вытаскивает из воды элемент фюзеляжа — предположительно, хвостовую часть.

Речь идет о самолете P-63 времен Второй мировой войны. Такие истребители поставляли в Советский Союз по ленд-лизу. Поднятый со дна Витаминного озера самолет пилотировал советский летчик. Он потерпел крушение в 1945 году.

Ранее на Камчатке прошли памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Военно-исторические реконструкции боев прошли 18 и 23 августа, в том числе — реконструкция штурма острова Шумшу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продолжении СВО

    В Германии сообщили детали расследования диверсий на «Северных потоках»

    Украина потеряла в зоне СВО вооружение за полмиллиарда рублей

    Тренер сборной Катара оценил уровень российской национальной команды

    Microsoft случайно отрекламировала Apple

    Акции производителя Labubu резко подешевели

    Женщина отправилась на пробежку за вином и оказалась на дне озера

    Убийца Парубия обвинял ВСУ в событиях в Буче

    Американский истребитель подняли со дна озера в России

    Лазарева рассказала о пережитом «страшном позоре»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости