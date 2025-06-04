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14:00, 4 июня 2025Моя страна

В нераспаханных полях России нашли разбившийся в годы войны Як-7Б

В нераспаханных полях под Орлом нашли разбившийся в годы войны Як-7Б
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: страница Тульского областного поискового центра «ИСКАТЕЛЬ» во ВКонтакте

В нераспаханный полях Орловской области поисковики нашли место падения советского истребителя Як-7Б, разбившегося в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на странице поискового центра «Искатель» в соцсети «ВКонтакте».

Находка была сделана 29 мая на границе Мценского и Залегощенского районов. По словам поисковика Андрея Марандыкина, по гильзам удалось узнать данные об аварийной посадке самолета — это произошло в июле 1943 года. По заводским клеймам также определили, что Як-7Б был собран на 153-м заводе НКАП.

Утверждается, что с 11 по 14 июля 1943 года в этой местности воевали пять истребительных полков, летавших на данной модели самолетов. Як-7Б, найденный в поле, вероятнее всего, садился на брюхо. В июле 1943-го под его аварийную посадку части 235СД могли даже освободить место.

В то же время пока нет информации о том, выжил ли летчик. Поисковики продолжат восстанавливать его судьбу.

Ранее поисковикам также удалось отыскать в ущелье Карачаево-Черкесии место падения скоростного бомбардировщика СБ-2, сбитого в годы Великой Отечественной войны. По предварительным данным, он мог быть сбит фашистскими захватчиками в конце лета 1942 года.

Помимо этого, в Демянском районе Новгородской области поисковики обследовали место, где в 1942-м разбился американский истребитель Р-40 Kittihawk. В итоге части самолета они достали из болота.

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