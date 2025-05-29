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14:25, 29 мая 2025Моя страна

Сбитый в годы войны бомбардировщик удалось найти в ущелье Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии поисковики нашли сбитый в годы войны бомбардировщик СБ-2
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: страница «Заоблачный фронт» во «ВКонтакте»

В экспедиции «Заоблачный фронт. Крылья над горами» поисковикам удалось отыскать в ущелье Карачаево-Черкесии место падения скоростного бомбардировщика СБ-2, сбитого в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на странице военно-исторического фестиваля во «ВКонтакте».

«Поиск был осложнен сложностью подхода — поисковики до места шли четыре часа по пересеченной горно-лесистой местности», — сказано в сообщении. Участники экспедиции подметили, что не облегчал задач и рельеф со склонами, поросшими лесом.

Бомбардировщик смогли найти в районе Теберды. По предварительным данным, он мог быть сбит фашистскими захватчиками в конце лета 1942 года.

В этой местности, насколько известно, в годы войны было подбито несколько таких самолетов. «Пока не найдены номерные детали, установить экипаж не удастся», — пояснили члены экспедиции. В то же время они заверили, что работы на месте падения СБ-2 продолжатся.

Незадолго до этого в Демянском районе Новгородской области поисковики обследовали место падения американского истребителя Р-40 Kittihawk и достали из болота части самолета. Американский истребитель был поставлен СССР американскими военными в рамках ленд-лиза в 1941-1944 годах. В 1924-м, как указали специалисты, этот самолет ударился о землю на большой скорости.

Ранее также в Новороссийске поисковики достали со дна Черного моря обломки немецких бомбардировщиков. «Юнкерсы» были сбиты в годы Великой Отечественной войны.

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