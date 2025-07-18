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20:15, 18 июля 2025Моя страна

Поисковики подняли легендарный самолет времен войны в России

Поисковики нашли под Липецком легендарный самолет Ил-2 времен войны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Недалеко от Липецка нашли и подняли из земли легендарный самолет времен Великой Отечественной войны — Ил-2. Об этом сообщил поисковый отряд «Астра» во «ВКонтакте».

Поисковики провели раскопки около села Зыбинка вблизи Ельца. В годы войны там располагался небольшой аэродром, с которого на боевые задания вылетали советские самолеты.

Ил-2, как отмечается, поисковики «зацепили» еще в 2024-м. Тогда же им попалась и металлическая табличка с идентификационным номером. Но только сейчас специалисты смогли полноценно провести работы и достать части самолета из земли.

На месте падения Ил-2 оказалось множество металлических и деревянных деталей. В числе значимых находок — часть от линейки, принадлежавшей штурману, фрагменты панели приборов и элементы фонаря кабины.

По одной из версий, боевая машина разбилась под Липецком в 1942-м. Поисковики продолжают выяснять судьбу экипажа и восстанавливают причины произошедшего.

Ил-2 считается легендарным советским самолетом, так как принял участие почти во всех успешных операциях в годы Великой Отечественной войны. Позже он был неофициально признан таким же символом Победы, как танк Т-34 и реактивная система «Катюша». Боевую машину назвали в честь авиационного разработчика Сергея Ильюшина.

Ранее в нераспаханный полях Орловской области поисковики также отыскали место падения советского истребителя Як-7Б, разбившегося в годы войны. Помимо этого, под Новгородом специалисты достали из болота американский самолет Р-40 Kittihawk.

Вот это да!
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