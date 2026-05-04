Поисковики восстановили последний полет советского Ил-2 и нашли его экипаж

20:05, 4 мая 2026

Поисковики восстановили последний полет Ил-2 в 1943-м и судьбу его экипажа
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Члены поискового отряда «Березка», входящего в объединение «Долина», нашли в Демянском районе Новгородской области место падения Ил-2 — самолета времен Великой Отечественной войны. В нем оказались и останки его экипажа, их имена уже установлены, сообщает «Родина».

Боевую машину смогли найти в ходе весенней экспедиции «Вахта Памяти-2026». В болотистой почве поисковики «зацепили» фрагменты крыльев и броневые листы фюзеляжа, по которым позже стала понятна модель самолета.

Также на месте падения нашли идентификационный номер — 301133. По ним члены экспедиции смогли восстановить судьбу летчиков и понять, что же произошло в момент трагедии.

По данным из российских архивов стало известно, что 4 января 1943 года две пары Ил-2 отправили на боевое задание в Демянский котел. Тогда же один из самолетов был обстрелян малой зенитной артиллерией, после чего связь с ним прервалась. Именно его поисковики и нашли в Новгородской области.

Александр Иванов, командир отряда «Березка», также отыскал останки экипажа: в 70 метрах от места падения самолета оказались два летчика. Он отметил, что среди стекол кабины и приборов в парашютных ремнях лежали пилот Сергей Ковальчек, уроженец Донбасса, и стрелок Федор Гончаров, уроженец Витебской области.

Ранее американскую «аэрокобру», или истребитель Bell P-39, извлекли из земли в Олонецком районе Карелии. Поисковики смогли добраться до легендарной машины, на которой летали многие советские асы, после наводки местного жителя.

