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16:58, 5 июня 2026Интернет и СМИ

Путин высказался о зависимости от иностранных сервисов

Путин заявил, что использование иностранных цифровых сервисов может привести к зависимости
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что использование иностранных цифровых сервисов может привести к зависимости. Об этом он высказался во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но позднее обязательно проявится цена этой зависимости», — отметил глава государства.

В ходе пленарного заседания Путин также рассказал, что в мире постепенно сменяется технологический лидер. Он подчеркнул, что странам БРИКС удалось увеличить высокотехнологический экспорт, который теперь составляет треть мировых поставок.

Ранее Путин ответил на вопрос об ограничениях мобильного интернета в России. Он сообщил, что ограничения сети в российских регионах связаны в первую очередь с обеспечением безопасности.

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