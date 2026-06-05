Путин высказался о зависимости от иностранных сервисов

Путин заявил, что использование иностранных цифровых сервисов может привести к зависимости

Президент России Владимир Путин заявил, что использование иностранных цифровых сервисов может привести к зависимости. Об этом он высказался во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но позднее обязательно проявится цена этой зависимости», — отметил глава государства.

В ходе пленарного заседания Путин также рассказал, что в мире постепенно сменяется технологический лидер. Он подчеркнул, что странам БРИКС удалось увеличить высокотехнологический экспорт, который теперь составляет треть мировых поставок.

Ранее Путин ответил на вопрос об ограничениях мобильного интернета в России. Он сообщил, что ограничения сети в российских регионах связаны в первую очередь с обеспечением безопасности.