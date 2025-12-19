Реклама

14:02, 19 декабря 2025

Путин ответил на вопрос об ограничениях мобильного интернета в России

Путин: Ограничения мобильного интернета связаны с обеспечением безопасности
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: freepik / Freepik

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос об ограничениях мобильного интернета в России. Об этом он высказался в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. Трансляция ведется в официальном сообществе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

Путин подчеркнул, что ограничения сети в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

«Здесь два способа решения проблемы. Первое — это переходить на отечественное программное обеспечение и на наше так называемое "железо". Потому что ведь многие сервисы продолжают работать. И второе: можно использовать и возможности иностранных производителей (...), но надо договариваться с ними тогда о том, чтобы эти сервисы переводили на территорию Российской Федерации», — подчеркнул президент.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал оправданными отключения мобильного интернета в России. По его словам, Кремль считает целесообразными соответствующие решения силовых ведомств, отвечающих за безопасность россиян.

