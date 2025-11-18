Интернет и СМИ
В Кремле назвали оправданными отключения мобильного интернета в России

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об отключениях интернета, к которым прибегали в России для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает ТАСС.

Представитель Кремля назвал эту меру оправданной и необходимой. «Предметную оценку могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства. Мы же исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности», — уточнил Песков.

Ранее стало известно, что Минцифры расширило список сайтов, которые будут доступны, когда работу мобильного интернета будут ограничивать. В него вошли сайт с прогнозом погоды Gismeteo, сайты РЖД, ресурсы Госдумы, федеральных министерств, правительств субъектов РФ и другие интернет-страницы.

Ограничивать работу мобильного интернета в России из-за угроз атак БПЛА начали перед Днем Победы. О проблемах с работой сети сообщали жители десятков российских регионов, в том числе Москвы. Пик отключений интернета наблюдался в июне: с ограничениями столкнулись в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Воронежской, Ростовской областях, Татарстане, Удмуртии, Калмыкии и других субъектах.

