В России расширили список сайтов и сервисов, которые будут работать при ограничении мобильного интернета. Об обновлении «белого списка» в Telegram-канале рассказало Минцифры РФ.
«Сформирован перечень российских цифровых платформ, которые на втором этапе вошли в список сервисов и сайтов, доступных в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности», — говорится в сообщении.
В обновленный перечень включили следующие площадки:
- сайты госорганов: Госдумы, федеральных министерств, правительств субъектов РФ;
- СМИ «Лента.ру», «Газета.Ru», Rambler, KP.RU, РИА Новости, РБК;
- «Почта России»;
- «Альфа-Банк»;
- система цифровой маркировки товаров «Честный знак»;
- РЖД;
- туристический портал «Туту.ру»;
- навигатор «2ГИС»;
- такси «Максим»;
- сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram не вошел в обновленный «белый список». Информацию об этом подтвердили в Роскомнадзоре.
Список доступных при ограничении интернета сервисов был обнародован в сентябре. В перечень вошли:
- «Госуслуги»;
- «Яндекс»;
- «Дзен»;
- социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;
- почта Mail.ru;
- мессенджер MAX;
- маркетплейсы Ozon и Wildberries;
- сервис Avito;
- видеохостинг Rutube;
- сайты правительства и администрации президента России;
- федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
- официальный сайт платежной системы «Мир»;
- операторы связи «Билайн», МТС, «МегаФон», T2 и «Ростелеком».