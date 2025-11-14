Интернет и СМИ
18:53, 14 ноября 2025Интернет и СМИ

В России расширили список работающих без мобильного интернета сайтов

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Freepik

В России расширили список сайтов и сервисов, которые будут работать при ограничении мобильного интернета. Об обновлении «белого списка» в Telegram-канале рассказало Минцифры РФ.

«Сформирован перечень российских цифровых платформ, которые на втором этапе вошли в список сервисов и сайтов, доступных в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности», — говорится в сообщении.

В обновленный перечень включили следующие площадки:

  • сайты госорганов: Госдумы, федеральных министерств, правительств субъектов РФ;
  • СМИ «Лента.ру», «Газета.Ru», Rambler, KP.RU, РИА Новости, РБК;
  • «Почта России»;
  • «Альфа-Банк»;
  • система цифровой маркировки товаров «Честный знак»;
  • РЖД;
  • туристический портал «Туту.ру»;
  • навигатор «2ГИС»;
  • такси «Максим»;
  • сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram не вошел в обновленный «белый список». Информацию об этом подтвердили в Роскомнадзоре.

Список доступных при ограничении интернета сервисов был обнародован в сентябре. В перечень вошли:

  • «Госуслуги»;
  • «Яндекс»;
  • «Дзен»;
  • социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;
  • почта Mail.ru;
  • мессенджер MAX;
  • маркетплейсы Ozon и Wildberries;
  • сервис Avito;
  • видеохостинг Rutube;
  • сайты правительства и администрации президента России;
  • федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
  • официальный сайт платежной системы «Мир»;
  • операторы связи «Билайн», МТС, «МегаФон», T2 и «Ростелеком».
