В России расширили список работающих без мобильного интернета сайтов

В России расширили список доступных при ограничениях интернет-сервисов

В России расширили список сайтов и сервисов, которые будут работать при ограничении мобильного интернета. Об обновлении «белого списка» в Telegram-канале рассказало Минцифры РФ.

«Сформирован перечень российских цифровых платформ, которые на втором этапе вошли в список сервисов и сайтов, доступных в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности», — говорится в сообщении.

В обновленный перечень включили следующие площадки:

сайты госорганов: Госдумы, федеральных министерств, правительств субъектов РФ;

СМИ «Лента.ру», «Газета.Ru», Rambler, KP.RU, РИА Новости, РБК;

«Почта России»;

«Альфа-Банк»;

система цифровой маркировки товаров «Честный знак»;

РЖД;

туристический портал «Туту.ру»;

навигатор «2ГИС»;

такси «Максим»;

сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram не вошел в обновленный «белый список». Информацию об этом подтвердили в Роскомнадзоре.

Список доступных при ограничении интернета сервисов был обнародован в сентябре. В перечень вошли: