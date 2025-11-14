Включение Telegram в «белый список» сервисов опровергли

В Роскомнадзоре опровергли включение Telegram в «белый список» сервисов

Мессенджер Telegram, вопреки сообщениям в ряде СМИ, не включали в «белый список» сервисов, которые доступны при ограничениях мобильного интернета. Опровержение опубликовало Mash.

«Telegram нет в "белых списках" сервисов, доступных без интернета, — это нам подтвердили в Роскомнадзоре», — говорится в сообщении.

Уточняется, что СМИ, заявившие о добавлении Telegram в перечень работающих без интернета сервисов, ссылались на документ, не имеющий отношения к настоящему «белому списку».

В Минцифры позднее опубликовали перечень платформ, которые на втором этапе вошли в список сервисов и сайтов, доступных в периоды отключений мобильного интернета. В нем нет Telegram.

Список доступных при ограничении интернета сервисов был обнародован в ноябре. В перечень вошли «Госуслуги», «Яндекс», «Дзен», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», почта Mail.ru, национальный мессенджер MAX, маркетплейсы Wildberries и Ozon и другие ресурсы.