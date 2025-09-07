Интернет и СМИ
Опубликован список доступных при ограничении интернета сервисов

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Минцифры перечислило список онлайн-сервисов, которые будут доступны во время ограничений, информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, в список вошли «Госуслуги», «Яндекс», «Дзен», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», почта Mail.ru, национальный мессенджер MAX, а также маркетплейсы Wildberries и Ozon, сервис Avito и видеохостинг Rutube.

Кроме того, в перечень включены сайты правительства и администрации президента России. Россиянам без ограничений интернета будут доступны федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ), официальный сайт платежной системы «Мир», а также операторы связи «Билайн», МТС, «МегаФон», T2 и «Ростелеком».

Ранее Минцифры разработало схему доступа к мобильному интернету при ограничениях его работы.

