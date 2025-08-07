Интернет и СМИ
Минцифры разработало схему доступа к мобильному интернету при ограничениях его работы

Ксения Кривотулова
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Министерство цифрового развития России разработало техническую схему доступа к мобильному интернету в условиях, когда его работа ограничена в целях безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы министерства Максута Шадаева, произнесенные в кулуарах конференции «Цифровая эволюция» в Калуге.

«Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть, когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», — сказал Шадаев.

По словам министра, в этот список войдут так называемые сервисы массового использования: такси, службы доставки и маркетплейсы. Кроме того, будут предусмотрены условия для того, чтобы при отключении мобильного интернета продолжали работать банкоматы и платежные устройства.

Ограничения мобильного интернета из-за угрозы атак беспилотников начались в России в мае, перед Днем Победы. Тогда сбои наблюдались в десятках регионов, в том числе и в Москве. Жители городов, в которых не работал мобильный интернет, столкнулись со сложностями с заказом такси и продуктов, а также не могли оплатить покупки в кафе и магазинах. В середине июня на неполадки пожаловались жители почти трети регионов России. В течение лета в СМИ регулярно публикуются новости об отключении мобильного интернета в разных регионах в целях безопасности.

