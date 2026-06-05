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16:57, 5 июня 2026Силовые структуры

Россиянин несколько лет развращал свою малолетнюю дочь

В Крыму осудили мужчину за насильственные действия над малолетней дочерью
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Крыму осудили мужчину за насильственные действия над малолетней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 30, 131 («Попытка изнасилования») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, 47-летний мужчина в период с ноября 2019 года по июль 2025 неоднократно пытался изнасиловать свою малолетнюю дочь, а также совершал в отношении нее действия сексуального характера. На момент первого эпизода пострадавшей исполнилось шесть лет.

Следователи и криминалисты совместно с коллегами из МВД при содействии психологов провели работу для установления всех обстоятельств преступления против ребенка и оказали помощь в реабилитации.

Суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что двое россиян снимали на видео изнасилование несовершеннолетней.

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