14:31, 21 мая 2026

Нестандартная записка из солдатского медальона помогла найти дочь бойца спустя 80 лет

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Ballz3389 / Shutterstock / Fotodom

Поисковики отряда «Пирамида» смогли по записке из солдатского медальона найти дочь бойца 64-го стрелкового полка, 2-го батальона, 6-й стрелковой роты Красной армии Сизова Ивана Михайловича, павшего в сражении за город Холм Новгородской области. Об этом говорится на странице «Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н. И. Орлова» во «ВКонтакте».

«В нестандартной записке (...) было написано, что проживает Иван Михайлович в Тамбовской области, Мезинецком сельском совете. На иждивении имеет 3 детей (самому старшему 8 лет), мать 65 лет и жену Сизову Наталью Алексеевну», — говорится в сообщении.

Поисковикам удалось обнаружить родных красноармейца, в том числе его дочь Тимохину Валентину Ивановну. Она родилась в 1935 году, сейчас ей 91 год. Женщина проживает все там же — в Тамбовской области в селе Мезинец.

Валентина Ивановна рассказала, что матери не стало в 1952 году. Тогда ее, брата Николая и сестру Клавдию взял к себе их дядя Виктор Алексеевич. «Как только мы с братом немного подросли, то сразу пошли работать в колхоз за трудодни. Ушли жить в свой дом, — то есть в дом, оставшийся от родителей. По-разному жили, и лебеду, и одну свеклу, бывает, ели», — рассказала пенсионерка.

Женщина призналась, что у нее почти не сохранились воспоминания об отце. «Я ведь была еще 5-летним ребенком. Запомнилось мне только, как он приходил с работы, конфеты и продукты в дом приносил... Папа часто снился мне потом вот таким — с конфетами», — поделилась она.

Издание «Староюрьевская звезда» уточняет, что рядовой Иван Сизов был призван в армию в августе 1941 года из Старо‑Юрьевского района Тамбовской области. В 1942 году он пропал без вести. Таким образом, семья бойца смогла узнать о его судьбе только в 2026 году — спустя более 80 лет.

Ранее члены поискового отряда «Березка», входящего в объединение «Долина», нашли в Демянском районе Новгородской области место падения Ил-2 — самолета времен Великой Отечественной войны. В нем оказались и останки экипажа, их имена уже установлены

