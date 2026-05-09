«Победа всегда была и будет за нами!» На Красной площади состоялся парад Победы. Путин выступил с торжественной речью

На Красной площади состоялся парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 2026 году в нем не была задействована военная техника, но впервые принял участие расчет военнослужащих КНДР. Кроме того, в параде приняли участие более тысячи участников специальной военной операции (СВО).

Перед началом парада президент России Владимир Путин, взойдя на трибуну, пожал руки ветеранам Великой Отечественной войны и немного побеседовал с ними. Один из ветеранов передал российскому лидеру конверт с неким посланием. После этого президент разместился на трибуне рядом с ветеранами Великой Отечественной войны и СВО.

Военнослужащие КНДР на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Открыла парад объявленная Путиным минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне и торжественная речь президента. Гости на трибунах поднялись с мест, чтобы выразить почтение подвигу героев войны и скорбь о погибших.

В ходе своей речи российский лидер назвал начало Великой Отечественной войны одной из самых скорбных дат в истории России.

Дорогие друзья, 22 июня 1941 года — одна из самых трагических, самых скорбных дат нашей истории Владимир Путин Президент России

Глава государства напомнил, что русский солдат принес в годы Великой Отечественной войны жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы. «Наш солдат нес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы», — подчеркнул российский лидер.

Путин во время выступления на параде Победы подчеркнул, что бойцы Красной армии стали воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности. Он также отметил, что Россия всегда будет помнить решающий вклад советского народа в разгром нацизма.

Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Путин заявил о способности россиян одолеть любые испытания

Также Путин заявил, что российский народ может выдержать все и одолеть любые испытания.

«Залог успеха — наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все, одолеть любые испытания», — подчеркнул российский лидер.

Путин высоко оценил вклад советского народа в достижении Победы и подчеркнул, что у народа России есть общая цель в виде достижения задач специальной военной операции. Он добавил, что каждый гражданин страны вносит вклад в ее осуществление на фронте и в тылу.

Твердо уверен, что наше дело правое, мы вместе, победа всегда была и всегда будет за нами! Слава народу-победителю! Слава ветеранам! Слава Вооруженным силам России! С праздником вас! С Днем Победы! Ура! Владимир Путин Президент России

Участник Парада Победы 1945 года посмотрел парад вместе с Путиным

Участник Парада войск Красной армии на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года Константин Федотов посмотрел парад вместе с Путиным. 22 марта ему исполнилось 100 лет.

Мужчину мобилизовали осенью 1943 года. Он отучился в школе по подготовке младшего командного состава и в апреле 1944 года был отправлен на 2-й Белорусский фронт. Ветеран принимал участие в освобождении Белоруссии, Польши и дошел до Эльбы в качестве бойца разведроты 139-й дивизии. В 1945 году Федотов принимал участие в историческом Параде Победы на Красной площади.

Лидеры иностранных государств прибыли в Москву на празднование дня Победы

В торжествах по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне приняли участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мерзиеев, Абхазии Бадра Гунба, Южной Осетии Алан Гаглоев, Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.

Военные дружественных стран разместились на трибунах для зрителей парада. Среди них присутствовали военнослужащие КНДР, Китая, а также африканских стран.

Участники Великой Отечественной войны традиционно присутствовали на параде Победы на Красной площади на центральной трибуне с президентом. После парада Путин и главы иностранных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В параде задействовали более тысячи участников СВО и военные КНДР

В параде приняли участие более тысячи военнослужащих — участников СВО. Кроме того, расчет военнослужащих Корейской народной армии (КНА, Вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики, КНДР) впервые прошел по Красной площади на параде Победы.

«Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с военнослужащими Вооруженных сил России внесли решающий вклад в освобождение Курской области от неонацистских захватчиков», — подчеркнул диктор.

Штурмовики Су-25 во время воздушной части парада в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В параде Победы принял участие сводный расчет военнослужащих КНА, вооруженных автоматами Калашникова серебристого цвета. Во время их прохода по Красной площади диктор парада отметил стойкость и мужество северокорейских военных.

Наряду с этим во время трансляции парада показали работу подразделений Вооруженных сил России в зоне СВО. В частности, зрители могли увидеть действия российских артиллеристов, бойцов войск беспилотных систем, а также услышать их поздравления с Днем Победы.

Завершили Парад на Красной площади авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи» и «Стрижи». «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29 пролетели над главной площадью столицы. Замкнули парадный строй штурмовики на истребителях Су-25, раскрасив небо в цвета российского триколора.