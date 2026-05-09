На Красной площади начался парад Победы

Парад Победы в Москве (прямая трансляция)

10:03, 9 мая 2026

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

На Красной площади начался парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Трансляция ведется на сайте Первого канала.

До этого президент России Владимир Путин прибыл на трибуны. Глава государства немного пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, пожал им руки. Один из ветеранов передал российскому лидеру конверт с неким посланием. После этого президент разместился на трибуне рядом с ветеранами Великой Отечественной войны и Специальной военной операции (СВО).

Как ранее сообщили в Минобороны России, в составе пешей колонны по брусчатке Красной площади пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). В этом году не будут принимать участие в параде воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники.

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин ранее выразил мнение, что Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет отлично. «Отлично, не сомневайтесь! Хотя вы и не сомневаетесь», — заявил глава СВР.

