Глава СВР высказался о предстоящем параде Победы

Глава СВР Нарышкин предположил, что парад в честь Дня Победы пройдет отлично

Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет отлично. С таким предположением выступил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Отлично, не сомневайтесь! Хотя вы и не сомневаетесь», — заявил глава СВР.

Нарышкин показал большой палец в ответ на просьбу Юнашева прокомментировать предстоящий парад Победы и предположил, что парад пройдет без инцидентов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала весь мир услышать предупреждение Москвы президенту Украины Владимиру Зеленскому, угрожающему параду Победы, и осознать важность момента. Дипломат отметила, что именно для того, чтобы эти люди осознали серьезность ситуации, был принят комплекс мер, который впоследствии получил четкое, понятное и ответное информационное сопровождение.