Парад Победы в Москве (прямая трансляция)

10:06, 9 мая 2026

Глава СВР высказался о предстоящем параде Победы

Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Нарышкин. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет отлично. С таким предположением выступил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Отлично, не сомневайтесь! Хотя вы и не сомневаетесь», — заявил глава СВР.

Нарышкин показал большой палец в ответ на просьбу Юнашева прокомментировать предстоящий парад Победы и предположил, что парад пройдет без инцидентов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала весь мир услышать предупреждение Москвы президенту Украины Владимиру Зеленскому, угрожающему параду Победы, и осознать важность момента. Дипломат отметила, что именно для того, чтобы эти люди осознали серьезность ситуации, был принят комплекс мер, который впоследствии получил четкое, понятное и ответное информационное сопровождение.

