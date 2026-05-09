Захарова призвала весь мир услышать предупреждение России Зеленскому

00:39, 9 мая 2026Мир

Захарова заявила, что весь мир должен услышать предупреждение России Зеленскому
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что весь мир должен услышать предупреждение РФ украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, угрожающему параду Победы, и осознать важность момента.

«Мы понимали, что коллективный Запад, это коллективное западное меньшинство, делает все, чтобы в очередной раз не увидеть человеконенавистнической логики и не услышать абсолютно экстремистских, террористических угроз от Зеленского», — заявила она.

Захарова отметила, что именно для того, чтобы эти люди осознали серьезность ситуации, был принят комплекс мер, который впоследствии получил четкое, понятное и ответное информационное сопровождение.

Ранее Зеленский пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», — сообщил Зеленский.

