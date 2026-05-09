Захарова заявила, что весь мир должен услышать предупреждение России Зеленскому

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что весь мир должен услышать предупреждение РФ украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, угрожающему параду Победы, и осознать важность момента.

«Мы понимали, что коллективный Запад, это коллективное западное меньшинство, делает все, чтобы в очередной раз не увидеть человеконенавистнической логики и не услышать абсолютно экстремистских, террористических угроз от Зеленского», — заявила она.

Захарова отметила, что именно для того, чтобы эти люди осознали серьезность ситуации, был принят комплекс мер, который впоследствии получил четкое, понятное и ответное информационное сопровождение.

Ранее Зеленский пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», — сообщил Зеленский.