Парад Победы в Москве (прямая трансляция)

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:33, 9 мая 2026Мир

Путин высказался о жертвах русских солдат ради Европы

Путин: Русский солдат принес жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетДень Победы

Кадр: Лента.ру / VKvideo

Русский солдат принес в ходе Великой Отечественной войны жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, прямую трансляцию парада в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне можно смотреть в трансляции «Ленты.ру».

«Наш солдат нес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы», — подчеркнул российский лидер.

Путин в ходе поздравительной речи в честь Дня Победы подчеркнул, что бойцы Красной Армии стали воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности. Он также отметил, что Россия всегда будет помнить решающий вклад советского народ в разгроме нацизма.

Ранее кандидат философских наук, старший научный сотрудник БФУ им. Канта Андрей Тесля описал в комментарии «Ленте.ру» будущее Дня Победы на постсоветском пространстве. По мнению философа, в этом процессе отражаются и более глубокие трансформации всего постсоветского пространства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве завершился

    Во время трансляции парада Победы показали работу Вооруженных сил России в зоне СВО

    Бойцы КНДР впервые приняли участие в параде Победы

    В Москве предложили сделать дорожную разметку для собак

    Путин высказался о дне начала Великой Отечественной войны

    Путин высказался о способности россиян выдержать испытания

    В Сеуле прошло шествие «Бессмертного полка»

    Путин высказался о жертвах русских солдат ради Европы

    Захарова назвала слова Каллас о 9 мая глупостью

    Парад Победы возглавил новый командующий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok