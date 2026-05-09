Путин: Русский солдат принес жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы

Русский солдат принес в ходе Великой Отечественной войны жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, прямую трансляцию парада в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне можно смотреть в трансляции «Ленты.ру».

«Наш солдат нес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы», — подчеркнул российский лидер.

Путин в ходе поздравительной речи в честь Дня Победы подчеркнул, что бойцы Красной Армии стали воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности. Он также отметил, что Россия всегда будет помнить решающий вклад советского народ в разгроме нацизма.

Ранее кандидат философских наук, старший научный сотрудник БФУ им. Канта Андрей Тесля описал в комментарии «Ленте.ру» будущее Дня Победы на постсоветском пространстве. По мнению философа, в этом процессе отражаются и более глубокие трансформации всего постсоветского пространства.