Бойцы КНДР впервые приняли участие в параде Победы

Расчет военнослужащих КНДР впервые прошел по Красной площади на параде Победы

Расчет военнослужащих Корейской народной армии (КНА, вооруженные силы Корейской народно-демократической республики (КНДР) — прим. «Ленты.ру») впервые прошел по Красной площади на параде Победы. Прямую трансляцию парада в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне можно смотреть в трансляции «Ленты.ру».

«Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с военнослужащими Вооруженных сил России внесли решающий вклад в освобождение Курской области от неонацистских захватчиков», — подчеркнул диктор.