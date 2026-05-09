Парад Победы в Москве (прямая трансляция)

10:55, 9 мая 2026Мир

Бойцы КНДР впервые приняли участие в параде Победы

Алевтина Запольская
Кадр: Лента.ру / VKvideo

Расчет военнослужащих Корейской народной армии (КНА, вооруженные силы Корейской народно-демократической республики (КНДР) — прим. «Ленты.ру») впервые прошел по Красной площади на параде Победы. Прямую трансляцию парада в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне можно смотреть в трансляции «Ленты.ру».

«Бойцы Корейской народной армии плечом к плечу с военнослужащими Вооруженных сил России внесли решающий вклад в освобождение Курской области от неонацистских захватчиков», — подчеркнул диктор.

