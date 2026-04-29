Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:58, 29 апреля 2026Мир

В МИД России поблагодарили корейцев за защиту Курской области

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила военнослужащих КНДР за помощь в освобождении Курской области. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы благодарны всем нашим воинам. Мы благодарны братьям по оружию из КНДР, героически сражавшимся с врагом. В нашей памяти навсегда останутся имена тех, кто отдал жизнь за избавление Курской области от неонацистской нечисти», — сказала дипломат.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что операция по освобождению Курской области является беспрецедентным примером боевого взаимодействия между военнослужащими России и КНДР.

До этого президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме Ким Чен Ыну заявил, что героизм северокорейских военных, проявленный в Курской области, — это подтверждение дружбы Москвы и Пхеньяна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok