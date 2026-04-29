В МИД России поблагодарили корейцев за защиту Курской области

Захарова поблагодарила КНДР за помощь в освобождении Курской области

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила военнослужащих КНДР за помощь в освобождении Курской области. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы благодарны всем нашим воинам. Мы благодарны братьям по оружию из КНДР, героически сражавшимся с врагом. В нашей памяти навсегда останутся имена тех, кто отдал жизнь за избавление Курской области от неонацистской нечисти», — сказала дипломат.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что операция по освобождению Курской области является беспрецедентным примером боевого взаимодействия между военнослужащими России и КНДР.

До этого президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме Ким Чен Ыну заявил, что героизм северокорейских военных, проявленный в Курской области, — это подтверждение дружбы Москвы и Пхеньяна.