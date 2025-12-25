Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:56, 25 декабря 2025Россия

Путин высказался о героизме военных КНДР в Курской области

Путин высказался о героизме военных КНДР в Курской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну заявил, что героизм корейских военных, проявленный в Курской области, а также работа корейских саперов по разминированию — это подтверждение дружбы между двумя государствами. Текстом телеграммы делится Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков ... стало наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в телеграмме.

13 декабря сообщалось, что солдаты 528-го инженерно-саперного полка Корейской народной армии вернулись в КНДР после выполнения боевого задания в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Год назад разбился самолет AZAL. Что произошло в небе над Чечней и как это спровоцировало кризис в отношениях Москвы и Баку?

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    Глава Запорожской АЭС рассказал об обстрелах станции со стороны ВСУ

    Россиянка описала взросление детей в США словами «подводят к жизни без пинка под зад»

    На подлете к Москве сбили еще семь беспилотников

    Украинские военные угрожали «стереть» Красноармейск при отступлении

    Суд изъял имущество бывшего замгубернатора Ростовской области

    Путин высказался о героизме военных КНДР в Курской области

    В документах по делу Эпштейна обнаружилось обвинение Трампа в изнасиловании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok