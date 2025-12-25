Путин высказался о героизме военных КНДР в Курской области

Путин высказался о героизме военных КНДР в Курской области

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну заявил, что героизм корейских военных, проявленный в Курской области, а также работа корейских саперов по разминированию — это подтверждение дружбы между двумя государствами. Текстом телеграммы делится Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков ... стало наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в телеграмме.

13 декабря сообщалось, что солдаты 528-го инженерно-саперного полка Корейской народной армии вернулись в КНДР после выполнения боевого задания в Курской области.