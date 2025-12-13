КНДР оценила работу своих саперов в России

ЦТАК: Саперы КНДР вернулись на родину после разминирования Курской области

Солдаты 528-го инженерно-саперного полка Корейской народной армии вернулись в КНДР после выполнения боевого задания в Курской области. Об этом в субботу, 13 декабря, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Церемония приветствия военных с участием лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась 12 декабря. Он горячо поприветствовал бойцов, которые выполнили задание в России и вернулись на родину — на поле боя они отправились в начале августа для выполнения саперных операций.

«В итоге сотворено чудо: за кратчайший срок — менее чем за три месяца — опасная зона обширной территории, которую трудно было бы обезвредить даже за несколько лет, превратилась в безопасную», — заявил Ким Чен Ын. Он добавил, что девяти солдатам вернуться не удалось. Им посмертно присвоили звание Героя КНДР.

Бойцы-саперы армии КНДР присутствовали на территории Курской области с начала осени в рамках боевого приказа Трудовой партии. Они занимались разминированием приграничной территории.

