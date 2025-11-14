Россия
12:20, 14 ноября 2025

Опубликованы кадры боевой подготовки бойцов КНДР на территории России

Минобороны показало подготовку бойцов КНДР с учетом опыта СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Опубликованы кадры боевой подготовки солдат КНДР. Ролик опубликовала в Telegram пресс-служба Минобороны России.

На кадрах северокорейские бойцы выполняют упражнения с оружием на полигоне. Они стреляют на ходу, из положения лежа, а также отрабатывают тактику перемещений на местности.

Один из российских инструкторов рассказал о том, каким образом он выстраивал коммуникацию с северокорейцами. Сначала инструктор распечатал переводчики. Кроме того, он начал обучать солдат иностранной армии командам на русском языке.

В ходе подготовки бойцам продемонстрировали большое число видов оружия и специальной техники. В том числе беспилотников, повсеместно применяющихся в зоне СВО и ставших отличительной чертой этого вооруженного конфликта.

Ранее стало известно, что бойцы-саперы армии КНДР с начала осени присутствуют на территории Курской области. Там они занимаются разминированием приграничной территории.

