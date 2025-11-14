Российские бойцы раскрыли подробности о службе военных из КНДР в Курской области

RT: Военные из КНДР уже два месяца занимаются разминированием Курской области

Инженеры из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) уже два месяца занимаются разминированием Курской области. Подробности о службе военных из Северной Кореи раскрыли российские бойцы в беседе с RT.

По словам сапера с позывным Амур, найти общий язык с северокорейскими инженерами удалось довольно быстро — сначала общались с помощью жестов, а теперь российские военные знают команды на корейском.

«Они наши союзники. Мы их приняли как своих. У нас полноценное сотрудничество. Уже два месяца вместе работаем. Мы нашли общий язык. Поначалу общались с помощью жестов, а сейчас мы выучили команды на корейском. Наши инструкторы им дают советы на корейском», — отметил Амур.

Сапер с позывным Лис оценил северокорейских военных как дисциплинированных, слаженных, отзывчивых и легко воспринимающих команды бойцов. «Разница языков не мешает. Нормально уже понимаем друг друга», — заключил он.

По данным канала, саперы из КНДР также освоили технику российского производства — в частности, научились обращаться с беспилотниками, которые используются для разминирования открытых участков.

Ранее военкор Александр Коц раскрывал тактику разминирования российского региона. По его данным, саперы двигаются в три «волны» — первыми идут бойцы из КНДР, а за ними две волны специалистов армии России, причем часто северокорейцы не оставляют после себя ни одного взрывоопасного предмета.