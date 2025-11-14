Россия
Военных из Северной Кореи первыми выпустили на поля Курской области для разминирования

Военкор Коц: Бойцов из КНДР первыми выпустили для разминирования Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Инженеров из Северной Кореи (Корейская Народно-Демократическая Республика, КНДР) первыми выпустили на поля Курской области для разминирования, и уже за ними двигаются российские саперы. Об этом рассказал российский военкор Александр Коц в репортаже для kp.ru.

Как рассказал военный корреспондент, саперы двигаются в три «волны» — первыми идут бойцы из КНДР, а за ними две волны специалистов армии России, причем часто северокорейцы не оставляют после себя ни одного взрывоопасного предмета.

«С одной стороны — три уровня контроля. С другой — элемент состязательности. Каждый настроен на то, чтобы за ним ничего не нашли. Корейцы ничего не пропускают», — приводит Коц слова российского бойца с позывным Лесник.

О том что бойцы из КНДР снова оказались в Курской области для ее разминирования стало известно сегодня, 14 ноября. Северокорейцы участвовали и в наземной операции по освобождению этого частично оккупированного в 2024 году Вооруженными силами Украины (ВСУ) региона. Глава Генштаба Валерий Герасимов заявлял, что военные из КНДР, действуя плечом к плечу с российскими бойцами, показали стойкость, мужество и героизм.

