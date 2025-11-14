Военные из КНДР снова оказались в Курской области

Военкор Коц показал работу саперов из КНДР в Курской области

Военнослужащие армии КНДР снова прибыли в Курскую область. Об этом сообщил военкор Александр Коц.

Он указал, что в приграничных землях оказались саперы из инженерных войск, перед ними стоит задача по разминированию территории. Перед тем, как приступить к работе, бойцы прошли доподготовку на российских полигонах, где ознакомились с натовскими типами боеприпасов.

В начале ноября агентство «Ёнхап» со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи сообщило, что КНДР начала переброску в Россию тысяч военнослужащих для выполнения восстановительных работ в зоне проведения спецоперации на Украине. Уточнялось, что пять тысяч солдат инженерных войск северокорейской армии займутся восстановлением инфраструктуры. Еще тысяча военных КНДР будет специализироваться на разминировании территорий.

Россия впервые официально признала участие военнослужащих армии КНДР в боях за Курскую область 26 апреля — тогда глава Генштаба России Валерий Герасимов отчитался об освобождении приграничного российского региона. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал участие военных в операции на территории России священной миссией для укрепления дружбы с Москвой.