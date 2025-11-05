Мир
14:32, 5 ноября 2025

Северная Корея отправит в Россию десять тысяч бойцов, утверждает разведка. Что об этом известно?

Южная Корея заявила о планах КНДР отправить в Россию тысячи военнослужащих
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

КНДР начала переброску в Россию тысяч военнослужащих для выполнения восстановительных работ в зоне проведения спецоперации на Украине. Такие данные приводит агентство «Ёнхап» со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Как утверждается, в Россию должны прибыть порядка пяти тысяч солдат инженерных войск северокорейской армии — они займутся восстановлением инфраструктуры. Еще тысяча военных КНДР будет специализироваться на разминировании территорий. При этом, уточняет агентство, всего Пхеньян направит в Россию до десяти тысяч бойцов.

Ким Чен Ын заявил о пике дружбы России и КНДР

«В суровых вихрях истории корейско-российская дружба приобрела свою вечную жизненную силу и была проверена по своей непобедимости и мощи, а в настоящее время она достигла апогея своей истории», — отмечал председатель КНДР Ким Чен Ын.

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Он указал, что совместные бои еще больше сплотили отношения двух государств, и «вызовам со стороны господства и деспотизма» не остановить развитие связей между Россией и КНДР.

До этого северокорейский лидер встретился с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым, прибывшим в Пхеньян. Российский политик поблагодарил КНДР за помощь корейских военных в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины.

В Киеве объяснили невозможность вернуть территории вмешательством КНДР

Украина вернула бы территории, если бы Россию не поддержала Северная Корея, заявил глава Главного управления разведки республики Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Он также назвал исход конфликта философским вопросом.
Глава разведки отметил, что для него потеря украинской земли является плохим итогом, но сохранение тысяч жизней — безусловным благом.

Россия впервые официально признала участие военнослужащих армии КНДР в боях за Курскую область 26 апреля, когда глава Генштаба России Валерий Герасимов отчитался об освобождении приграничного российского региона. Ким Чен Ын назвал участие военных в операции священной миссией для укрепления дружбы с Москвой. Согласно данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, всего на стороне России воевало 15 тысяч солдат из КНДР. Под Курском не выжили около 600 солдат, писало Reuters.

Свежая Россия
