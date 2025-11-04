Мир
Разведка Южной Кореи сообщила об отправке в Россию тысяч бойцов из КНДР

«Ёнхап»: КНДР отправит в Россию до 10 тысяч бойцов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Военное командование КНДР перебрасывает в Россию партию из тысяч военнослужащих. Об этом пишет агентство «Ёнхап» со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.

Утверждается, что в Россию должны прибыть пять тысяч солдат из инженерных войск северокорейской армии, они будут заниматься восстановлением инфраструктуры в зоне проведения спецоперации на Украине. Еще тысяча военных будет заниматься разминированием территорий. В общей сложности, утверждают в Сеуле, Пхеньян направит в Россию до десяти тысяч своих бойцов.

Россия впервые официально признала участие военнослужащих армии КНДР в боях за Курскую область 26 апреля — тогда глава Генштаба России Валерий Герасимов отчитался об освобождении приграничного российского региона. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал участие военных в операции на территории России священной миссией для укрепления дружбы с Москвой. В Пхеньяне установят памятник сражавшимся в Курской области военным КНДР.

