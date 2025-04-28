«Священная миссия». Ким Чен Ын назвал сражавшихся в Курской области военных КНДР героями и передал боевой привет россиянам

Ким Чен Ын назвал участвовавших в боях в Курской области военных КНДР героями

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оценил участие военных КНДР в операции освобождению Курской области. Он назвал это «священной миссией» для укрепления дружбы с Россией. Ким Чен Ын заявил, что военные КНДР боролись за справедливость и являются героями.

Политик также передал «теплый боевой привет» армии и народу России, одержавшим великую победу.

В Пхеньяне установят памятник сражавшимся в Курской области военным КНДР

Ким Чен Ын заявил, что в Пхеньяне появится памятник военным КНДР, которые сражались под Курском.

Вскоре в нашей столице будет воздвигнут памятник в честь геройства гордых сынов КНДР Ким Чен Ын Лидер Северной Кореи

26 апреля 2025 года начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении территории Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки оказали военнослужащие Северной Кореи.

Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины Валерий Герасимов Начальник Генштаба Вооруженных сил России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного в июне 2024 года.

Северная Корея официально объявила об отправке войск в Россию

28 апреля КНДР официально объявила об отправке войск в Россию. Решение было принято в соответствии с Договором о стратегическом партнерстве. Ким Чен Ын, исходя из анализа и оценки текущей военно-политической обстановки, решил, что сложившаяся ситуация подпадает под действие соглашения.

В марте Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит неизменно поддерживать Россию в ее действиях на Украине.

Твердый выбор и непоколебимая воля правительства КНДР — неизменно поддерживать борьбу России по защите своего государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности в будущем Ким Чен Ын Лидер Северной Кореи

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР вступил в силу 4 декабря 2024 года. В МИД указывали, что документ способствует построению справедливого многополярного мира.

Согласно тексту документа, договор является бессрочным и предполагает взаимную военную помощь в случае нападения на одну из сторон.