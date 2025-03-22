Ким Чен Ын заявил о поддержке России в конфликте на Украине

Ким Чен Ын: КНДР неизменно поддерживает Россию в конфликте на Украине

КНДР продолжит неизменно поддерживать Россию в ее действиях на Украине. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, передает издание «Нодон синмун».

«Твердый выбор и непоколебимая воля правительства КНДР — неизменно поддерживать борьбу России по защите своего государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности в будущем», — отметил он, комментируя ход конфликта на Украине.

По словам Ким Чен Ына, КНДР будет следовать договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, который был подписан в июне 2024 года. Он также указал на полностью совпадающие позиции стран по важным региональным и международным вопросам.

21 марта секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Он лично передал северокорейскому лидеру послание от российского лидера Владимира Путина.