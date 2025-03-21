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14:07, 21 марта 2025Мир

Шойгу лично передал Ким Чен Ыну послание от Путина

Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне и передал послание Путина
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне и передал ему послание от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотел бы передать вам привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Он уделяет самое пристальное внимание реализации достигнутых с вами договоренностей», — сказал Шойгу председателю Государственного совета КНДР.

Секретарь Совета безопасности также подтвердил лидеру КНДР, что Москва подтверждает «безусловную готовность» следовать положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном.

1 марта сообщалось, что член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ен во время его визита в Москву передал от Ким Чен Ына «боевой привет» российскому лидеру.

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